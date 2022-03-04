أخبار السيارات| متى يتم تغيير فلتر الهواء؟.. أسرع 5 موديلات فيراري داخل السوق الكويتي 2022 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

الميكانيكي بيقولك .. تتعدد النصائح الفنية الخاصة بعالم ميكانيكا السيارات، مثل أعطال منظومة المحرك، ودورة التبريد التي تشمل حركة الردياتير وقربة المياه ومروحة السيارة، بالإضافة إلى سيور الحركة، وزيت المحرك وناقل الحركة، وغيرها الكثير من العناصر الفنية الأساسية داخل السيارة ومنها "فلتر الهواء".

تقدم شركة فيراري الإيطالية باقة متنوعة من الإصدارات القوية داخل الأسواق العالمية والعربية، التي تجمع بين الجانب الرياضي من ناحية التصميم والأداء، وبين قدرات التسارع المميزة، التي تجعلها تنضم بقوة إلى قائمة السيارات الخارقة.

تختبر فولفو نظاماً جديداً لإعادة شحن السيارات الكهربائية لاسلكيًا لتقييم جدوى التكنولوجيا للنماذج المستقبلية، حيث تتضمن الاختبارات أسطولًا من سيارات إعادة شحن فولفو XC40 المزودة بقدرة الشحن اللاسلكي ، والتي تُستخدم كسيارات أجرة في جوتنبرج بالسويد، وقالت فولفو أن ست سيارات تشارك في التجربة مع خطط للتوسع على مدى ثلاث سنوات.

تهدف كيا إلى بيع 1.2 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم في عام 2030 وتشرع في لتوسيع مجموعة سياراتها الكهربائية بشكل كبير والدخول في تكنولوجيا القيادة الذاتية المحسنة وإدخال تدفقات إيرادات جديدة من خلال المشاريع الرقمية الرائدة.

الميكانيكي بيقولك .. لاشك ان محرك السيارة هو احد اهم القطع المحورية داخل المنظومة الفنية، فهو صاحب الكلمة العليا للعديد من الأمور الميكانيكية، والمسؤل عن الكثير من المهام ايضا، ولذلك فمن الضروري نتبع الكثير من النقاط للحفاظ على محرك السيارة وضمان عمر افتراضي اطول له.