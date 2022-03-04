بريطانيا: نعزز الجناح الشرقي للناتو لمواجهة عدوان روسيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، مساء أمس الخميس، إن بلادها تعمل على تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتدعم أوروبا للحد من قدرة روسيا الحربية.

وأضافت تروس في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "نعزز جناح الناتو الشرقي وندعم أمن أوروبا ونحد من قوة آلة بوتين الحربية بالعقوبات".

وتابعت: "نعمل على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بالتعاون مع حلفائنا في دول البلطيق".

والخميس، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على أثرياء روس، كما أعلنت تجميد أوصولهم وومتلكاتهم.

يأتي ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض تفاصيل قائمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي تم فرضها ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، الأربعاء، منتقدًا بيلاروسيا لأنها "مكنت بوتين من غزو أوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم.

من ناحية أخرى قال والي أديمو نائب وزير الخزانة الأمريكية إن تحالف الدول التي تفرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا يضم أيضا دولًا في الشرق.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل فرض قيود على الاقتصاد الروسي.

