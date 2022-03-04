وزير البترول الأسبق: الطاقة لها تأثير مباشر وشديد على جميع السلع.. فيديو

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الطاقة عنصر أساسي في كل مناحي الحياة، معقبا: "سواء في توليد الكهرباء أو المواصلات أو غيرها ولها تأثير مباشر على كل السلع".



وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كل السلع يتم تصنيعها من البترول أو يتم نقلها باستخدام المصادر البترولية، لذلك العنصر البترولي عنصر هام في التسعيرية".

وأشار: "عنصر الطاقة له تأثير مباشر وشديد على جميع السلع"، مردفا: "أسعار الغاز المسال ارتفعت كثير خلال الأيام الماضية بسبب توقف شحنات الغاز المسال التي يتم تصديرها من روسيا إلى جانب تخوف أوروبا من تصدير الغاز".