وزيرة الثقافة: أحلم أن يكون "دندرة" للموسيقى مهرجانا دوليا

أعربت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عن سعادتها بإقامة مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الثانية بقنا، والذى يعد نموذجا للتعاون بين مؤسسات الوطن.

وأضافت: "أوجه الشكر للدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة على دعمه لهذا المهرجان الذى من المقرر إقامته كل عام، كما أوجه الشكر للواء أشرف الداودى محافظ قنا على الجهد الكبير الذى بذله من أجل المهرجان".

وقالت إنها تحلم بأن يكون مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في قنا مهرجان دولى وهذا ما نعمل على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن التعاون القائم بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية في المواقع الأثرية المختلفة وخاصة في محافظات الصعيد يُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق، ويعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع.

وأضاف أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي ستشهده محافظة قنا والعروض الفنية التي سيتم تقديمها به بمثابة هدية لأهالي المحافظة تساهم في زيادة وعيهم الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن الراق بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية فى دعم وتنشيط الحركة السياحية، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً خلال الفترة المقبلة تنظيم فعالية أخرى بمعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج.

ويذكر أن برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تجمع اشكال ابداعية متنوعة وتضم 3 حفلات يحييها على التوالى يحييها على التوالى أمير الغناء العربي هاني شاكر، ريهام عبد الحكيم - ياسر سليمان - ايمان عبد الغنى ، طارق العربى طرقان ويشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة كما يتم افتتاح معرض كتاب بنادي فتيات قنا يشمل مجموعة من اهم العناوين فى مختلف ألوان الفكر.