نائب رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: يتم التواصل مع جميع سفارتنا بالدول المجاورة

قال أحمد محمد سعيد نائب رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أن المصريين يتواجدون في جميع المدن الاوكرانية، وتم حصرهم قبل الحرب من ٥ آلاف و٥٠٠ الي ٦ آلاف مصري ٧٥% منهم طلاب بالجامعات .

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج كلمة السر المذاع على قناة صدى البلد تقديم الكاتب خالد ميري، انه تم غرفة طواريء من اول ايام القصف الروسي بالتواصل مع وزيرة الهجرة الدكتورة نبيله مكرم وتم عقد ٤ اجتماعات في خلال هذا الاسبوع المصرية .



وأضاف أنه يتم التواصل مع جميع السفارات المصرية بالدول المجاورة، ولا يوجد موعد محدد لعودة المصريين من الخارج بسبب سوء الوضع.