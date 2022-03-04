حزب "حماة وطن" يدرب الكوادر الشبابية على الترشح للمجالس المحلية.. صور

نظم حزب حماة وطن الملتقى الأول لإعداد الكوادر الشبابية للترشح للمجالس المحلية، وذلك عبر تقديم مجموعة ورش عمل للمشاركين، نفذتها أمانة المجالس النيابية والمحلية بالتعاون مع أمانة الإعلام والتنمية البشرية .

صورة تجمع الشباب المشاركين مع منظمي وقادة أمانة القاهرة لحزب حماة وطن

قال اللواء إيهاب هلال أمين عام الحزب بالقاهرة، إن هناك نهج خاص يتبعه الحزب بتنفيذ رؤية تبحث عن كل ما شأنه تقديم إفادة للدولة، مشيرا أن الجيل الحالي من قادة الحزب اتخذوا قرارا بألا يعيش الشباب ما رآه الأباء خلال العقود الماضية وخاصة بعد 2011 .

وأَضاف، من حق الشباب تولي الوظائف القيادية في الدولة وإقرار حياتهم الجديدة وأن يشاركوا في صنع القرار السياسي، لافتا إلى أنه عند التفكير في هذا الملتقى رفض المحاضرون أن يتقاضوا أجرا عما يقدموه من علم وخبرات لأبنائهم الشباب.

وأعلن أن الحزب بصدد الإعداد لملتقيات أخرى جديدة وورش عمل في أماكن مختلفة .

اللواء إيهاب هلال يسلم أحد الشباب المشاركين شهادة تقدير

وبدورها أكدت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن العمل بشكل استباقي هو خير وسيلة للتعامل مع الأحداث، مشيرة أن الدولة كانت تعاني من عزوف سياسي للشباب وهنا ظهرت أهمية المشاركة ولم يكن للعمل العام أي أهمية قبل 2010، وكان هناك فساد كبير في الإدارة المحلية بالإضافة إلى تراجع كافة الخدمات.

وأكدت أن مثل هذه الملتقيات تغير ما كان يحدث قبل ذلك وكانت البداية في 2014 مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، حيث تم وضع استراتيجية تنمية 2030 لأول مرة وهي لن تنفذ بالشكل الأمثل إلا مع وجود مستوى عالي من الإدارة المحلية .

فيما قال اللواء دكتور سمير المصري أمين أمانة السياسات بحزب حماة وطن، إنه عند التخطيط لهذا الملتقى تم تكليفنا برسالة ونجحنا عن طريق الشباب وكلماتهم المليئة بالأمل، مشيرا أن النتائج كانت مبهرة .

اللواء دكتور سمير المصري يسلم شهادة تكريم لأحد المشاركين

ومن جانبها دعت الدكتورة هدى يس، مساعد أمين عام القاهرة بحزب حماة وطن، الشباب إلى معرفة معنى التنمية المستدامة والحرص على دعم الوطن عبر حلقة دائرية في الاقتصاد، لافتة أن المسئولية على المحليات كبيرة في ظل الجمهورية الجديدة.

وقالت: إن أي شاب ممثل في المحليات سيكون مسئول مسئولية مباشرة عن الوطن، ودعت الشباب إلى فهم معنى ومصطلحات المحليات قبل الإقدام على المشاركة في الانتخابات المقبلة ، مؤكدة أن النظرة كانت سلبية دائما للمحليات وستتغير عبر آليات كثيرة منها الشفافية وحقوق الناسان وطالبت بالتركيز على حقوق المواطنين مؤكدة أن الحزب عليه دور كبير في ذلك وتغيير صورة مصر لدى الخارج.

فيما قالت الدكتورى سلوى سليمان أمينة التنمية البشرية بأمانة القاهرة، إن الدورة نجحت بالتعاون مع أمانتي الشباب والمجالس النيابية وكان التركيز على إعداد المجالس المحلية وأنماط القيادة الفعالة والممارسات التي تجعل من الشباب مؤثرين بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات التواصل الفعال وتطوير الذات.

صورة تذكارية للمشاركين في الملتقى التدريبي

أما محمد عبدالباري أمين المجالس النيابية بحزب حماة وطن، فقال: إن المجالس المحلية هي اللبنة الأولى لتدريب المواطنين على المشاركة والعمل السياسي والتنظيمي، وذلك لإدارة التنافس السياسي السلمي.

وبدورهم وجه الشباب كلمات شكر وثناء لمنظمي اللقاء وعلى رأسهم الدكتورة وسام كتات، مساعد أمين عام السياسات بحزب حماة وطن، التي ساهمت بدور كبير في إعداد المادة العلمية وتوفير اللوجستيات اللازمة لإعداد الملتقى .

ودعا المهندس محمود فهمي أمين مساعد شباب القاهرة إلى تنفيذ دورات تدريبية في كل المحافظات، مؤكدا أن المناقشات تثري الخبرات وترفع من الكفاءة ، وقال: إن المشاركة في هذا الملتقى ساعدتني على زيادة الوعي السياسي .

أما أميرة حسام، خريجة الجامعة الأمريكية، وإحدى الفتيات المنضمات لحزب حماة وطن قالت: إن التحاقي بالدورة جعلتني أفهم المجتمع بشكل أكثر قربا وشمولا وأفهم أيضا الاتجاهات السياسية في الدولة.