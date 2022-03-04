فتحى مبروك: حزين على الإسماعيلي.. وعبد المنعم هدية الموسم للكرة المصرية

يرى فتحى مبروك نجم ومدرب النادي الأهلي السابق، أن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الحالي هو مفاجأة وهدية هذا الموسم للكرة المصرية.

وتابع مبروك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية Etc: "عبد المنعم يملك طموح كبير ويتطور بشكل أكبر من المتوقع، وحينما تتواجد الشخصية والطموح يملك اللاعب كل مقومات النجاح".

وأضاف مبروك:"فيوتشر هو مفاجآة الموسم اذا سألتنى عن فريق فاجئني، لكنى حزين على الاسماعيلي الذي يملك كل مقومات وعناصر النجاح ولا يستغلها".

وأتم نجم ومدرب الأهلي السابق:"اذا تلقى لاعب في الأهلي عرضا للاحتراف أتمنى ان يرحل، الاحتراف استثمار كروى مضمون، وتجربة محمد صلاح يجب ان تكون نموذجا يحتذى به".