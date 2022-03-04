الفلاحين: نطالب بتمثيل المنتجين الزراعيين بنسبة 50% في مجلس الزراعات التعاقدية

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين بقرار وزير الزراعة بإنشاء مجلس الزراعات التعاقديه بعد أكثر من 6 سنوات من الانتظار، لافتا بضرورة تمثيل المنتجين الزراعيين بنسبة 50% من أعضاء مجلس ادارة المركز المزمع إنشاؤه.

وأضاف عبدالرحمن أبو صدام أن كافة المنتجين الزراعيين والتجار والمهتمين بالشأن الزراعي ينتظرون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية منذ صدور القانون رقم 14لعام2015، ليقوم بتسجيل وتوفير عقود البيع والشراء للانتاج الزراعي بصفة عامة والزام المنتج والمشتري ببنود العقود المبرمه بينهما وتسوية المنازعات التي قد تنشا نتيجة ذلك.

وأشار أبوصدام إلى أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية سوف يساهم في استقرار اسعار المنتجات الزراعية ويحد من أزمات تقلب الأسعار كما يوفر للشركات والمصانع المنتجات لزراعية التي يحتاجونها ويساهم في منع خسائر المنتجين الزراعيين نتيجة لغياب آليات تسويق وتسعير منتجاتهم، مما يوفر المنتجات الزراعيه ومشتقاتها للمستهلكين بأسعار مناسبة ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أبوصدام أنه وبتفعيل هذا القانون وتعميمه سوف ينظم عمليات الزراعه لنزرع ما يطلبه السوق بالكميات المناسبه دون زياده تؤدي لخسائر المنتجين أو نقصان يؤدي إلى ارتفاع الاسعار.

وذكر نقيب الفلاحين أن تشكيل مجلس إدارة للمركز سوف يساهم في تذليل العقبات التي قد تظهر وضمان تنفيذ العقود المبرمه وتطوير الية العمل به طبقا للمستجدات بما يخدم الأمن القومي الغذائي ويساهم في تحسين دخول المنتجين الزراعيين ويقلل من الحلقات الوسيطه ويقضي على استغلال التجار للمنتجين والمستهلكين.