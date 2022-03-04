عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: نطالب بتمثيل المنتجين الزراعيين بنسبة 50% في مجلس الزراعات التعاقدية

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين بقرار وزير الزراعة بإنشاء مجلس الزراعات التعاقديه بعد أكثر من 6 سنوات من الانتظار، لافتا بضرورة تمثيل المنتجين الزراعيين بنسبة 50% من أعضاء مجلس ادارة المركز المزمع إنشاؤه.

وأضاف عبدالرحمن أبو صدام أن كافة المنتجين الزراعيين والتجار والمهتمين بالشأن الزراعي ينتظرون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية منذ صدور القانون رقم 14لعام2015، ليقوم بتسجيل وتوفير عقود البيع والشراء للانتاج الزراعي بصفة عامة والزام المنتج والمشتري ببنود العقود المبرمه بينهما وتسوية المنازعات التي قد تنشا نتيجة ذلك.

وأشار أبوصدام إلى أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية سوف يساهم في استقرار اسعار المنتجات الزراعية ويحد من أزمات تقلب الأسعار كما يوفر للشركات والمصانع المنتجات لزراعية التي يحتاجونها ويساهم في منع خسائر المنتجين الزراعيين نتيجة لغياب آليات تسويق وتسعير منتجاتهم، مما يوفر المنتجات الزراعيه ومشتقاتها للمستهلكين بأسعار مناسبة ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أبوصدام أنه وبتفعيل هذا القانون وتعميمه سوف ينظم عمليات الزراعه لنزرع ما يطلبه السوق بالكميات المناسبه دون زياده تؤدي لخسائر المنتجين أو نقصان يؤدي إلى ارتفاع الاسعار.

وذكر نقيب الفلاحين أن تشكيل مجلس إدارة للمركز سوف يساهم في تذليل العقبات التي قد تظهر وضمان تنفيذ العقود المبرمه وتطوير الية العمل به طبقا للمستجدات بما يخدم الأمن القومي الغذائي ويساهم في تحسين دخول المنتجين الزراعيين ويقلل من الحلقات الوسيطه ويقضي على استغلال التجار للمنتجين والمستهلكين.

الفلاحين مجلس الزراعات التعاقديه الزراعات التعاقدية الزراعيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

البحوث الفلكية تسجل هزتين أرضيتين شرق مدينة دهب

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

ترشيحاتنا

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

مؤسسة أبحاث أمريكية: إيران قادرة على إنتاج 4 قنابل نووية | تفاصيل

تسريبات.. مواصفات قياسية لـ هاتف سامسونج المخصص للشباب

توفير الاحتياجات اللوجيستية.. وزير الري يعقد أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

ترفع فيه الأعمال.. كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان؟

انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يومي 27 و28 مارس الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

فيديو

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ