عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفير الاحتياجات اللوجيستية.. وزير الري يعقد أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

عقد  الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عددا من الإجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد قيادات الوزارة العديد من الإجتماعات بمقار مكاتبهم بمبنى الوزارة الجديد.

وكان الدكتور عبد العاطى قد وجه سابقا بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة فى تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبني فى إطار خطة متكاملة للإنتقال التدريجي للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن هذا الإنتقال يمثل نقلة هامة فى مجال تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملين بالوزارة فى هذا المجال.

وعقد رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة إجتماعات متعددة بمقار مكاتبهم بالمبنى الجديد لمتابعة موقف المشروعات والسياسات المعنى بها كل جهة، ومتابعة الاجراءات التى قامت بها كل جهة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الإحتياجات اللوجيستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، بالإضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التى تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة.

IMG-20220304-WA0040
IMG-20220304-WA0040
IMG-20220304-WA0028
IMG-20220304-WA0028
IMG-20220304-WA0039
IMG-20220304-WA0039
IMG-20220304-WA0030
IMG-20220304-WA0030
IMG-20220304-WA0029
IMG-20220304-WA0029
IMG-20220304-WA0027
IMG-20220304-WA0027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

البحوث الفلكية تسجل هزتين أرضيتين شرق مدينة دهب

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

ترشيحاتنا

صراخ ورعب في سوبر ماركت بسبب الموز

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

مؤسسة أبحاث أمريكية: إيران قادرة على إنتاج 4 قنابل نووية | تفاصيل

تسريبات.. مواصفات قياسية لـ هاتف سامسونج المخصص للشباب

توفير الاحتياجات اللوجيستية.. وزير الري يعقد أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

ترفع فيه الأعمال.. كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

فيديو

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ