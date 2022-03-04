توفير الاحتياجات اللوجيستية.. وزير الري يعقد أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عددا من الإجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد قيادات الوزارة العديد من الإجتماعات بمقار مكاتبهم بمبنى الوزارة الجديد.

وكان الدكتور عبد العاطى قد وجه سابقا بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة فى تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبني فى إطار خطة متكاملة للإنتقال التدريجي للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن هذا الإنتقال يمثل نقلة هامة فى مجال تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملين بالوزارة فى هذا المجال.

وعقد رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة إجتماعات متعددة بمقار مكاتبهم بالمبنى الجديد لمتابعة موقف المشروعات والسياسات المعنى بها كل جهة، ومتابعة الاجراءات التى قامت بها كل جهة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الإحتياجات اللوجيستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، بالإضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التى تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة.

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