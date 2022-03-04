ننشر جدول أعمال عمومية الصحفيين العادية

ينشر "صدى البلد" جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين .

فتحت نقابة الصحفيين فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية العادية .

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الأولى لأعضاء الجمعية العمومية العادية اليوم وذلك إعمـالا لنص المواد (33)،(34)،(35) من قانــون النقابـــة (76لسنة 1970م).

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م، وما يستجد من أعمال.



ويشترط لانعقاد الجمعية العمومية اكتمال النصاب القانوني وفقا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 بحضور نصف عدد الأعضاء +1، ويمكن المد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، تنعقد الجمعية العمومية، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين، يوم 18 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني حينها بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى.

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