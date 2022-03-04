زيادة الإقبال على انتخابات المرحلة الثانية لـ المهندسين بالإسكندرية

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين في الإسكندرية فى العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة لاختيار رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية والنقيب العام ومقاعد الأعضاء المكملين، وسط إجراءات احترازية مشددة داخل نادى المهندسين سابا باشا.

وشهد نادي المهندس إقبالا كثيفًا عقب انطلاق الانتخابات مباشرة.

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وقال المهندس محمد فتح الباب ،رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات المرحلة الثانية وتقسيم اللجان إلى 32 لجنة انتخابية حسب تخصصات كل مهندس وتسهيل إجراءات التصويت .

وأضاف أنه فى كل لجنة سيتم التصويت فى ثلاثة صناديق لاختيار ثلاثة مقاعد هما النقيب العام ورئيس نقابة الإسكندرية ومقعد مكملين، مؤكدا أن كافة اللجان تحت إشراف قضائى كامل.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 الف 544، ويفوز على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الحاصل على أعلى الأصوات .