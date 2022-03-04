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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة: تشجيع المشاركة المجتمعية يحافظ على الموارد الطبيعية

صدى البلد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة افتراضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس تحت عنوان “حان وقت العمل: جهود متكاملة من أجل كوكب وشعب صحي”، على هامش مشاركتها فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبى بكينيا تحت عنوان "تعزيز الإجراءات المتعلقة بالطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكدت وزيرة البيئة أن حشد المجتمعات للعمل يمكن أن يصبح فعالًا من خلال ارتكاز سياساتنا واستراتيجياتنا على المواطنين، والعمل على تشجيع المشاركة المجتمعية بما فى ذلك السيدات والشباب والسكان المحليين في عملية التخطيط خاصة عند إدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية العمل على تحسين مستوى فهم المجتمعات لقيمة الطبيعة ومساهمتها في أهداف التنمية المستدامة من خلال حملات التوعية والتثقيف ومنصات التواصل، وتشجيع ودعم المبادرات المحلية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة البيئة أن تشجيع المواطنين على العمل التطوعي يمكن أن يحدث فارقًا، مؤكدة على ضرورة تعزيز ووضع الحوافز المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي، وتسهيل وصول المجتمعات إلى المعرفة والمعلومات.

وزيرة البيئة

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