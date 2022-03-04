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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات.. ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لولاية ثانية عام 2024.. أبوظبي تصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا

الإمارات
الإمارات

صحف الإمارات
محمد بن راشد: التميّز قيمة.. وغاية عمل حكومتنا 
الإمارات تصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا
ترامب يلمح باستمرار إلى رغبته في الترشح لولاية ثانية عام 2024

تناولت صحف الإمارات اليوم الجمعة عدد من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي المحلي والدولي ففى صحيفة الخليج الإماراتية أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جعلت التميز قيمة أساسية وغاية كبرى للعمل الحكومي الهادف للارتقاء بحياة الناس

جاء ذلك، بمناسبة تكريمه للفائزين بالدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بحضور  الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق  الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات، في «إكسبو 2020 دبي».

وقال الشيخ محمد بن راشد: «شهدنا تكريم الفائزين في الدورة الجديدة من جوائز التميز الحكومي.. نبارك للوطن مسيرة التفوق والإنجازات التي تبعث على الفخر تحت قيادة أخي الشيخ خليفة.. وفخورون بما حققته وزاراتنا ومؤسساتنا من أداء خلال الفترة الماضية».

وأكد : «النموذج الإماراتي في الإدارة الحكومية أثبت نجاحه في الأداء إقليمياً وعالمياً.. وفي الخمسين الجديدة ستكون الغايات والأهداف أكبر وأكثر تميزاً.. وكوادرنا الوطنية من سيقود التحولات الكبرى لمشاريع دولتنا».

وقال : «ثروتنا الحقيقية هي الإنسان.. وشبابنا الذي استطاع الوصول للمريخ قادر على الوصول لآفاق أبعد وأكثر تميزاً في الكفاءة والأداء الحكومي.. وهدفنا أن تكون حكومة الإمارات الأفضل في العالم».

وقال  عبر»توتير» : «شهدت تكريم الفائزين ضمن جوائز الأداء الحكومي المتميز في حكومة دولة الإمارات أفضل وزارة.. وأفضل مدير.. وأفضل موظف.. وأفضل طبيب.. وأفضل معلم.. وأفضل الجهات في مختلف مجالات نبارك للجميع شرف خدمتهم المتميزة لوطننا الغالي..».

وأضاف  : «هذا العام هو الثامن والعشرين الذي أكرم فيه المتميزين ضمن جوائز الجودة والتميز وعندما نقارن مؤسساتنا وخدماتها وتطورها وكفاءتها بين 1994 و 2022 نعرف بأننا قطعنا شوطاً كبيراً جداً في تطوير بلادنا عبر تطوير مؤسساتنا وذلك بفضل هذه الجوائز التحفيزية والتنافسية».

صحيفة الاتحاد صوتت الإمارات العربية المتحدة لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقالت السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ، خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، : "لقد صوتنا لصالح هذا القرار، ونشارك الدول الأعضاء في المناشدة لتحقيق السلام ، سلام عادل يدوم من خلال الإقرار بالشواغل المشروعة لجميع الأطراف، ويلتزم أيضًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلى احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي".

وأشارت إلى أن تحقيق سلام مستدام يتطلب الحوار والدبلوماسية الفعالة.

وقالت في هذا الصدد: "تدرك دولة الإمارات الحاجة إلى مواجهة هذه اللحظة عبر تجديد الجهود الدبلوماسية والقيادة الدولية، بحيث يتم وضع احتياجات الناس الفعلية في صميم جهودنا. ويجب أن تبقى سبل الحوار مفتوحة بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى، وعلينا السعي معاً لتحقيق ذلك".

وأضافت : "على الرغم من الانقسامات العميقة، فقد حان الوقت الآن لتحديد كافة الوسائل الدبلوماسية المتوفرة، والانخراط بشكل بنّاء لإنهاء هذا النزاع، وكذلك لا بد من تغليب الحكمة والاعتماد على الخبرة للمضي قدماً".

فى صحيفة الرؤية رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس اتهامه بأنه انتهك القوانين لمحاولة البقاء في السلطة، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، مؤكدا مرة أخرى أن الانتخابات «سُرقت» منه.

وتحقق لجنة من مجلس النواب في دور الرئيس السابق في هجوم أنصار له على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021.

وقدمت اللجنة مساء الأربعاء وثيقة قضائية قدّرت فيها للمرة الأولى أن دونالد ترامب ربما انتهك القوانين عندما سعى لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.
 

الامارات محمد بن راشد أوكرانيا ترامب

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