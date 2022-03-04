الإمارات.. 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أجرت وزارة الصحة الإماراتية 370,472 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,436 حالة شفاء ولم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات ال 24 الماضية .

وكان قد أكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جعلت التميز قيمة أساسية وغاية كبرى للعمل الحكومي الهادف للارتقاء بحياة الناس.

جاء ذلك، بمناسبة تكريمه للفائزين بالدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بحضور حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، و الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات، في «إكسبو 2020 دبي».

وقال الشيخ محمد بن راشد: «شهدنا تكريم الفائزين في الدورة الجديدة من جوائز التميز الحكومي.. نبارك للوطن مسيرة التفوق والإنجازات التي تبعث على الفخر تحت قيادة أخي الشيخ خليفة.. وفخورون بما حققته وزاراتنا ومؤسساتنا من أداء خلال الفترة الماضية».