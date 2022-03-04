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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة اليوم العالمي للسمنة ..استشاري يكشف أهم أسبابها وطرق علاجها

صدى البلد

كشف الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة وأمراض الباطنة عن أبرز أسباب السمنة المفرطة وطرق علاجها.


وقال الدكتور هاني جبران، ، إنه من الممكن أن تكون أسباب السمنة المفرطة هي أسباب مرضية ومنها الغدة الدرقية أو الآثار الجانبية المصاحبة لبعض الأدوية التي يتلقها الشخص وبعض الأدوية النفسية أيضًا، متابعًا أن الكورتيزون يساهم في زيادة الوزن ولكن بعد فترة طويلة من استخدامه وذلك لأنه يفتح الشهية لدى المريض، معقبًا:" بيأكله كتير".
 

وأضاف "جبران" خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر" والمذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أن استخدام الكورتيزون المصاحب باتباع نظام غذائي صحي لا يتسبب في زيادة الوزن ولذلك يجب على من ستخدمه تناول الطعام الصحي حتى يتفادى الزيادة في الوزن، مؤكدًا أن نقص فيتامين "د" في الجسم يتسبب في ضعف الحرق لذلك يجب متابعته باستمرار .
 

وأشار إلى، أنه يجب للتخلص من السمنة المفرطة اتباع نظام غذائي صحي واعتباره نظام حياة وممارسة الرياضة وشرب كميات كافية من المياه والتأكد من عدم وجود حالة مرضية وذلك تحت إشراف طبي  والبعد عن المقليات بقدر الإمكان.

 

فيتامين د زيادة الوزن السمنة المفرطة نظام غذائى صحى اخبار توك شو

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