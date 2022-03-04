صحيفة برتغالية: روي فيتوريا يقترب من تدريب الزمالك

أكد تقرير صحفي، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الأسبق لفريق النصر السعودي، مرشح بقوة لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وذكرت صحيفة “abola” البرتغالية، أن فيتوريا ضمن أبرز المرشحين لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة، وذلك بسبب خبراته مع فريق النصر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة، أن اسم فيتوريا ارتبط مؤخر بالعديد من الأندية في البرازيل، وأندية سعودية وتركية ، بالإضافة إلى بعض المنتخبات الوطنية.

يذكر أن نادي الزمالك أعلن الاثنين الماضي إقالة باتريس كارتيرون من تدريب الفريق، بسبب تراجع نتائج الفريق، وعين أسامة نبيه مديرا فنيا مؤقتا، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

مدرب الزمالك يصل الأسبوع المقبل ويقود الفريق أمام الوداد:

كشف رئيس نادي الزمالك عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للزمالك موضحا أن عضو مجلس الإدارة و المشرف على الكرة يتواصلون مع 4 أو 5 مدربين مميزين.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن الإدارة اختارت أقوى مدرب فيهم ، ليليق بنادي الزمالك ويسعد الجماهير، وهذا هو مستوى الزمالك وجماهيره.



وشدد على أن المدير الفني الجديد سيصل يوم الأحد أو الاثنين، وسيقود الزمالك في مباراة الوداد المغربي، مضيفا أنه سيعلن عن كافة اللاعبين الذين سيتم التجديد لهم يوم السبت المقبل وسيعلم الجميع المخلص للزمالك من اللاعب المراوغ .



وأوضح رئيس النادي أن أسامة نبيه المدرب العام للفريق يعد بطلا بسبب تحمله المسؤولية في الفترة الحالية، وقيادته الزمالك لتحقيق الفوز أمام فيوتشر.