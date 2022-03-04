ضبط شخص بالقاهرة لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ) حال إستقلاله إحدى السيارات "ملكه" ، وبحوزته مبلغ مالى (37 ألف دولار أمريكى).

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.