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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل يموت على المسرح أمام سعيد صالح وهذا كان رد فعله.. نوستالجيا

الفنان الراحل سعيد
الفنان الراحل سعيد صالح

حل الفنان الراحل سعيد صالح ضيفًا في لقاء تليفزيوني قديم والمُذاع على فضائية"art" من تقديم الإعلامية صفاء أبوالسعود، وتحدث خلال حواره عن أصعب المواقف التي تعرض لها في المسرح.

وقال الفنان سعيد صالح:" أنا مر عليا في المسرح كل المشاكل اللي ممكن حد يتخيلها لدرجة أن اثناء تقديم إحدى الروايات على المسرح سقط أحد الممثلين وتم نقله للمستشفى"، معقبًا:" سألتهم ينفع نكمل .. قالوا ينفع فكملنا المسرحية ومكناش نعرف إن هو مات".

وتابع:" وفي أخر الرواية عرفنا ان هو مات عشان لقيت الممثلين واحنا بنقدم التحية ظهر على وشهم حزن شديد "، مردفًا:" كنا لازم نكمل العرض لأن المسرح حياة وكان لازم يستمر وكملنا غناء أغنية احنا بنحبك يا مصر ودموعنا بتنزل".

 

سعيد صالح صفاء أبوالسعود اخبار توك شو المسرح

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