عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: الوفد المصري يشعل مهرجان مسرح الشارع بعرض "لضم الخيط" في العراق

مهرجان مسرح الشارع
مهرجان مسرح الشارع الشبابي

قدم وفد الشباب المصري المتواجد بالعراق العرض المسرحي "لضم الخيط"، ضمن فعاليات بغداد عاصمة الشباب العربي، بحضور عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي، علاء معن أمين بغداد، إضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة العراقية وأعضاء لجنتي التحكيم والنقد للمهرجان ومجموعة من الفنانين والنقاد.

يضم الوفد المصري الدكتور علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية والمشرف العام علي الوفد، الدكتور إسلام الشامي رئيس الوفد، عصام عثمان المسئول الإداري والفني.

ومن جانبه، نقل علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية والوفد المرافق  تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحضور، مشيراً إلى حرصه على مشاركة الوفود المصرية في كافة فعاليات بغداد عاصمة الشباب العربي نظراً لروابط الإخوة والعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وقدم الدكتور  إسلام الشامي رئيس الوفد المصري في كلمته الشكر لدولة العراق الشقيقة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالمجهودات الكبيرة لوزارة الشباب والرياضة العراقية وحرصها على توفير كافة مستلزمات عروض الفرق المشاركة بالمهرجان، واختيار أماكن العروض بما يتناسب مع  قيمة المهرجان ثقافيا وفنيا، علاوة على متابعة النخبة من نجوم المسرح والكتاب والمجتمع العراقي.

يأتي العرض المصري "لضم الخيط" من تأليف عماد عامر وسينوغرافيا محمود إسحاق وإخراج أحمد المغربي، حيث لخص الوضع العربي في الوقت الراهن وما يمر به من تحديات كثيرة، وأهمها مخاطر المواقع الإلكترونية وأهمية الوعي الشبابي ودوره في إعادة القيم التربوية لمجتمعاتنا العربية.

وعقب انتهاء العرض تم عقد جلسة نقدية داخل مقهى رضا بن علوان - وهو واحد من أهم أماكن الملتقيات الثقافية ببغداد من قبل لجنتي التحكيم والنقد، والتي أشارت إلى أهمية مسرح الشارع للمجتمع، وقدمت النصح والتوجيه لمخرجي العروض وشباب فرق الدول المشاركة في المهرجان ، وأثنوا على التجربة وعلى المستوى الفني المتميز  للشباب المشارك وأنهم نجوم واعدة في مجال الفن المسرحي.

الشباب والرياضة لضم الخيط العراق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

مجموعة منصور تنفي التقدم بعرض لـ شراء نادي تشيلسي

وزيرة التضامن : صرف تعويضات للسيدات الحوامل العاملات بالقطاع الخاص فترة الوضع

النفط يتجاوز 111 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

"طب الزقازيق" تستعرض تجربة صندوق مكافحة الإدمان في التنمية الاجتماعية

الفلاحين: تخزين التجار للحوم الحية استعدادا لشهر رمضان سبب في ارتفاع أسعارها

رغم اقترابها من سن الـ50 .. ما سبب رفض إليسا الزواج ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ