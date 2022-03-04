الشباب والرياضة: الوفد المصري يشعل مهرجان مسرح الشارع بعرض "لضم الخيط" في العراق

قدم وفد الشباب المصري المتواجد بالعراق العرض المسرحي "لضم الخيط"، ضمن فعاليات بغداد عاصمة الشباب العربي، بحضور عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي، علاء معن أمين بغداد، إضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة العراقية وأعضاء لجنتي التحكيم والنقد للمهرجان ومجموعة من الفنانين والنقاد.

يضم الوفد المصري الدكتور علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية والمشرف العام علي الوفد، الدكتور إسلام الشامي رئيس الوفد، عصام عثمان المسئول الإداري والفني.

ومن جانبه، نقل علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية والوفد المرافق تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحضور، مشيراً إلى حرصه على مشاركة الوفود المصرية في كافة فعاليات بغداد عاصمة الشباب العربي نظراً لروابط الإخوة والعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وقدم الدكتور إسلام الشامي رئيس الوفد المصري في كلمته الشكر لدولة العراق الشقيقة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالمجهودات الكبيرة لوزارة الشباب والرياضة العراقية وحرصها على توفير كافة مستلزمات عروض الفرق المشاركة بالمهرجان، واختيار أماكن العروض بما يتناسب مع قيمة المهرجان ثقافيا وفنيا، علاوة على متابعة النخبة من نجوم المسرح والكتاب والمجتمع العراقي.

يأتي العرض المصري "لضم الخيط" من تأليف عماد عامر وسينوغرافيا محمود إسحاق وإخراج أحمد المغربي، حيث لخص الوضع العربي في الوقت الراهن وما يمر به من تحديات كثيرة، وأهمها مخاطر المواقع الإلكترونية وأهمية الوعي الشبابي ودوره في إعادة القيم التربوية لمجتمعاتنا العربية.

وعقب انتهاء العرض تم عقد جلسة نقدية داخل مقهى رضا بن علوان - وهو واحد من أهم أماكن الملتقيات الثقافية ببغداد من قبل لجنتي التحكيم والنقد، والتي أشارت إلى أهمية مسرح الشارع للمجتمع، وقدمت النصح والتوجيه لمخرجي العروض وشباب فرق الدول المشاركة في المهرجان ، وأثنوا على التجربة وعلى المستوى الفني المتميز للشباب المشارك وأنهم نجوم واعدة في مجال الفن المسرحي.