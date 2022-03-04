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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة تستضيف وفداً تليفزيونيا رومانيا في زيارة تعريفية بـ مصر

متحف الحضارة
متحف الحضارة

تستضيف وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وفدًا من إحدى القنوات التليفزيونية الرومانية الشهيرة، في زيارة تعريفية للمقصد السياحية المصري.

وتتضمن الزيارة الأماكن السياحية في كل من القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ وذلك لإعداد محتوي فيلمي وثائقي ومحتوي تليفزيوني لعرض عددا من الحلقات التليفزيونية التي تبرز الجمال والتنوع الذي يتميز به المقصد السياحى المصرى وأنماطه ومنتجاته المختلفة.

ومن جانبه، أشار ماجد أبو سديرة رئيس المكاتب السياحية بالهيئة أن هذه الإستضافة تأتي في إطار الخطة الترويجية لوزاة السياحة والآثار لتنويع وتحديث آليات الترويج السياحي والتي من بينها إستضافة ممثلي وسائل الإعلام  والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من كل دول العالم للترويج للمقصد السياحي المصري.

واستهل الوفد برنامجه السياحي بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث أعربوا خلال الزيارة عن إنبهارهم بما شاهدوه من عظمة في بنائها، كما قاموا بزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط حيث استقبلهم مدير العلاقات العامة بالمتحف كما قام بإهدائهم بعض المواد الدعائية عن المتحف وعن المقصد السياحي المصري.

ومن المقرر أن يستكمل الوفد برنامجه السياحي بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ.

 

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