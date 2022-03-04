موجة غبار وتدني فى الرؤية.. الدفاع المدني السعودي يحذر

وضعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، مجموعة من الإرشادات، لاتباعها عند هبوب الرياح والعواصف الرملية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في تحذير على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لسلامتك عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، البقاء في المنزل، خاصة للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة».

وأضافت المديرية، أنه يجب الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

ومن المقرر أن تطلق هيئة التراث فعاليات مشروع تفعيل الأصول التراثية "نقوش"، والذي يستمر لمدة شهر كامل في منطقة الرياض، ويتضمن أنشطة تراثية ثقافية وإبداعية متنوعة، تهدف إلى إضفاء روح جديدة على المواقع التراثية بالمنطقة.

وستقام فعاليات المشروع على مسارين ، أولهما مسار (المجمعة - الغاط) والمسار الثاني (الجبيلة – سدوس)، حيث تشمل المواقع التراثية مجموعة من الفعاليات، منها سوق الحرفيين والعروض التراثية التقليدية ، واللقاءات والجولات الثقافية التي تتناول حكايا تاريخ هذه الأماكن وموروثاتها الأصيلة، إضافة إلى تفعيل برامج خاصة بالأطفال، تتضمن الألعاب الشعبية القديمة وورش العمل التراثية.

كما تستعرض التفعيلات الحرف اليدوية، إلى جانب تجربة الزوار لتذوق الأطباق التقليدية في العديد من المواقع، مع التعريف بطرق تحضيرها لارتباطها بالتراث غير المادي، واستعراض جماليات مواقع التراث العمراني بعروض الصوت والضوء على واجهاتها.