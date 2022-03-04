عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة غبار وتدني فى الرؤية.. الدفاع المدني السعودي يحذر

السعودية
السعودية

وضعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، مجموعة من الإرشادات، لاتباعها عند هبوب الرياح والعواصف الرملية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في تحذير على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لسلامتك عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، البقاء في المنزل، خاصة للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة».

وأضافت المديرية، أنه يجب الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

ومن المقرر أن تطلق هيئة التراث فعاليات مشروع تفعيل الأصول التراثية "نقوش"، والذي يستمر لمدة شهر كامل في منطقة الرياض، ويتضمن أنشطة تراثية ثقافية وإبداعية متنوعة، تهدف إلى إضفاء روح جديدة على المواقع التراثية بالمنطقة.

وستقام فعاليات المشروع على مسارين ، أولهما مسار (المجمعة - الغاط) والمسار الثاني (الجبيلة – سدوس)، حيث تشمل المواقع التراثية مجموعة من الفعاليات، منها سوق الحرفيين والعروض التراثية التقليدية ، واللقاءات والجولات الثقافية التي تتناول حكايا تاريخ هذه الأماكن وموروثاتها الأصيلة، إضافة إلى تفعيل برامج خاصة بالأطفال، تتضمن الألعاب الشعبية القديمة وورش العمل التراثية.

كما تستعرض التفعيلات الحرف اليدوية، إلى جانب تجربة الزوار لتذوق الأطباق التقليدية في العديد من المواقع، مع التعريف بطرق تحضيرها لارتباطها بالتراث غير المادي، واستعراض جماليات مواقع التراث العمراني بعروض الصوت والضوء على واجهاتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

الذروة الأحد.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

مومياوات غامضة عمرها 100 عام تحير العلماء

مجموعة منصور تنفي التقدم بعرض لـ شراء نادي تشيلسي

وزيرة التضامن : صرف تعويضات للسيدات الحوامل العاملات بالقطاع الخاص فترة الوضع

النفط يتجاوز 111 دولارا للبرميل مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

"طب الزقازيق" تستعرض تجربة صندوق مكافحة الإدمان في التنمية الاجتماعية

الفلاحين: تخزين التجار للحوم الحية استعدادا لشهر رمضان سبب في ارتفاع أسعارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ