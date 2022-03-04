نشرة أخبار العالم | روسيا تضرب أوكرانيا لليوم الـ9 وتدمر تراث أوروبا.. رسالة من بوتين لدول العالم.. كورونا يستوحش وارتفاع الإصابات والوفيات



شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

دعت لحظر الطيران .. الثقافة الأوكرانية: روسيا تدمر تراث أوروبا

دعت وزارة الثقافة الأوكرانية إلى إغلاق الأجواء فوق البلاد، نظرًا لتدمير القوات الروسية المواقع الثقافية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو، إن معظم "جرائم الحرب" التي نفذتها القوات الروسية بأوكرانيا "ارتُكِبت من الجو".

وأضاف: "تعمل الصواريخ والطائرات الروسية على تدمير المواقع التاريخية للمدن الكبرى عمدا. بوتين يريد تدمير تراث أوروبا وثقافتها، ومحوها من على وجه الأرض".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا في وقت سابق، إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وذلك عقب القصف الروسي على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق البلاد.

وقال زيلينسكي، إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيضمن عدم قصف روسيا للبنى التحتية النووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا دول العالم لعدم تصعيد العلاقات أو إسائتها مع موسكو، مشيرًا إلى إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها.

وحسب "روسيا اليوم"، طالب بوتين دول العالم بتطبيع علاقاتها مع روسيا، مؤكدًا أن موسكو ستلتزم بتعهداتها الاقتصادية تجاههم.

لا نحمل أي نوايا سيئة.. بوتين يدعو دول العالم لتطبيع العلاقات مع روسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دول العالم لعدم تصعيد العلاقات أو إساءتها مع موسكو، مشيرًا إلى إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها، ولا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها.

وحسب "روسيا اليوم"، طالب بوتين دول العالم بتطبيع علاقاتها مع روسيا، مؤكدًا أن موسكو ستلتزم بتعهداتها الاقتصادية تجاههم.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، صوت اليوم الجمعة، لصالح قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتشكيل لجنة تحقيق فيها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، يفينييا فيليبينكو، أمام المجلس قبل دقائق من التصويت: "من واجبنا المشترك ضمان المساءلة من خلال تفويض التوثيق والتحقق من جرائم روسيا وتحديد المسؤولين".

ونفت روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا، وقال مندوبها يفجيني أوستينوف للمجلس إن مؤيدي القرار "سيستخدمون أي وسيلة لإلقاء اللوم على موسكو في الأحداث بأوكرانيا".

فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيحرم مزيدا من المصارف الروسية من نظام "سويفت" في عقوبات جديدة قريبًا.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لفرض عقوبات أشد قسوة على روسيا بعد مهاجمة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات "كورونا" في أنحاء العالم..اعرف ضحايا الفيروس في كل دولة

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات، جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي بلغاريا،أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1104 حالات إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، و20 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و80 ألفا و4 حالات، والوفيات إلى 35 ألفا و716.

وفي قيرغيزستان،أعلنت السلطات الصحية،اليوم،تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و599 حالة إصابة .

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليظل إجمالي حصيلة الوفيات عند 2962 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 236 ألفا و771 حالة، بإجمالي وفيات 1637.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و303 آلاف و316 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 1263 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و273 ألفا و733 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و558 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و544 ألفا و644 حالة، كما سجلت البلاد 461 حالة وفاة مرتبطة به، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 319 ألفا و296.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 465 ألفا و326 حالة، والوفيات إلى 2173.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 23 ألفا و834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و981 ألفا و996 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 54 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 23 ألفا 124 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية. وتعافى على مدار أمس، 19 ألفا و351 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و731 ألفا و29 شخصا.