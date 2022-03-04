وزنه 3 أطنان.. رحلة صاروخ يضرب القمر بالخطأ

ما زال جزء من صاروخ تم إطلاقه في وقت سابق، يدور في الفضاء، ويقول العلماء الذين كانوا يتوقعون الاصطدام في الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش، إن هذا الجزء من الصاروخ الذي تم التخلص منه كان من المتوقع اصطدامه بأحد جوانب القمر.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم تتبع الجزء الصاروخي الذي يبلغ وزنه ثلاثة أطنان لعدد من السنوات ، لكن مصدره كان محل خلاف، في البداية، اعتقد علماء الفلك أنها ربما كانت مملوكة لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، ثم قالوا إنها صينية - وهو أمر تنفيه الصين.

من المتوقع أن تكون تأثيرات اصطدام هذا الجزء على القمر طفيفة، وكان هذا الاصطدام قد حفر حفرة صغيرة وخلف الكثير من الغبار والذي رصده العلماء، ويأملون الحصول على تأكيد في الأيام أو الأسابيع القادمة.

تمت مشاهدة الجزء الصاروخي من الأرض لأول مرة في مارس 2015. ورصده مسح فضائي تابع لوكالة ناسا في ولاية أريزونا ، لكنه سرعان ما انصرف عن متابعته العلماء عندما تبين أن الجسم ليس كويكبًا.

الجزء الصاروخي هو ما يُعرف باسم "خردة الفضاء"، وهو من الأجهزة التي يتم التخلص منها من المهمات أو الأقمار الصناعية بدون وقود أو طاقة كافية للعودة إلى الأرض، وبعض القطع تكون أقرب إلينا، فوق الأرض مباشرة ، لكن البعض الآخر ، مثل هذا الجزء، يبعد آلاف الكيلومترات في مدار عالٍ ، بعيدًا عن الغلاف الجوي للأرض.

وتقدر وكالة الفضاء الأوروبية أن هناك الآن 36500 قطعة فضائي أكبر من 10 سم، ولا يوجد برنامج فضاء أو جامعة تتعقب بشكل رسمي نفايات الفضاء، إذ تعد مساحة المراقبة ذات تكلفة عالية كذلك تعد المخاطر التي يتعرض لها البشر من الحطام الفضائي طفيفة.

وبعد 6 أسابيع من رؤية الجزء الصاروخي لأول مرة، كان بيتر بيرتويستل، 63 عامًا، يراقب السماء بحثًا عن كويكبات من حديقته في نيوبري ، جنوب إنجلترا، والتقط تلسكوبه نقطة صغيرة من الضوء تتعقب السماء. وقال إن الحسابات تشير إلى أنها كانت جزءًا من صاروخ.

تسقط خردة الفضاء بعيدًا عن الأنظار، غالبًا بشكل غير متوقع، ولكن كانت قد التقطت بعض الصور عندما مر الجسم بالقرب من الأرض، وتصدرت الأخبار التي تفيد بأن جزءًا مهملاً من إحدى بعثات الفضاء الملياردير ماسك سيضرب القمر عناوين الصحف العالمية.