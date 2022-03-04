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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس "تعاونيات الإسكان" يدلي بصوته في انتخابات المهندسين

المهندس حسام رزقرئيس
المهندس حسام رزقرئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

حرص د. حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المرشح لعضوية المجلس الأعلى بنقابة المهندسين، على الإدلاء بصوته في انتخابات النقابة العامة للمهندسين المنعقدة الآن، على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين.
 

انتخابات المهندسين 

 

وتعقد اليوم، المرحلة الثانية المخصصة لانتخابات المهندسين علي منصب النقيب العام، فيما تقام  فعاليات العملية الانتخابية ستقام في الحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
 

واعلن الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان  عن برنامجه الإنتخابي الذي تضمن توفير السكن المناسب لشباب المهندسين من خلال مشروعات الإسكان والإسكان التعاوني ، وذلك بسعر التكلفة وبأقساط ميسرة على فترات زمنية تصل إلى ٣٠ عام، إنشاء منظومة برامج تدريبية مجانية واختيارية للمهندسين في جميع التخصصات أسوة بما يتم تطبيقه بالدول الأوروبية وطبقا لأحدث نظم التدريب في العالم، التوسع في المشروع العلاجي ورفع الحد الأقصى لاستفادة المهندس وأسرته من هذا المشروع، توفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق زيادة مستمرة ومستدامة في معاشات المهندسين ، توفير المنح الدراسية للحصول على الماجستير والدكتوراه من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين نقابة المهندسين والجامعات والأكاديميات في مصر والخارج ، تعظيم مكانة المهندس المصري على المستوى المحلي والدولي.


ويشغل الدكتور مهندس حسام الدين مصطفى رزق حاليا عدة مناصب دولية ومحلية منها ، رئيس المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان ، رئيس المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي لمنطقة شمال أفريقيا، عضو اللجنة القيادية العليا بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المنسق العام للمشروع القومي لتطوير قرى الظهير الصحراوي ، وعضو مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بالوزارة.
 

وحصل حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني من جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة ، كما نال درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من الكلية الفنية العسكرية .
 

وشغل المهندس حسام رزق ، منصب رئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية سابقا ، وأيضا رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة سابقا .
 

وكان لرئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان دور فعال في التطوير الشامل لمحاور العمل بالهيئة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ، فضلا عن تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التعاوني في جميع محافظات الجمهورية .

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