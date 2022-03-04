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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: مجهودات منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين أثمرت بفوز المحافظة بالمركز الأول

شكر محافظ المنوفية
شكر محافظ المنوفية

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بخالص الشكر والتقدير و دوام التوفيق والسداد لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لما بذلته إدارة خدمة المواطنين بقيادة أماني عاطف غريب من مجهود متميز أثمر بفوز المحافظة و حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز (100%) و ذلك عن الفئة الأكثر استقبالاً للشكاوى و سرعة الاستجابة و العمل على حلها و تفعيل قرار السيد الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 م بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

 أكَّد وكيل صحة المنوفية أهمية منظومة الشكاوى كوسيلة للتواصل بين الدولة و المواطن باعتبارها نبض المواطن وصوته الحي لدى المسؤولين للوقوف على المشكلات وإيجاد حلول لها  ارتقاءً بالمنظومة وبمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين  في القطاع الصحي.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2021 قامت إدارة خدمة المواطنين بالتعامل مع عدد 3160 شكوى مقدمة من المواطنين أو جهات حكومية أخرى أو فئات المجتمع المدني حيث تم فحصها  مع الإدارات  المعنية المنوطة بالأمر بالإضافة إلى شكاوى لقاح كورونا بالإضافة إلى 384 شكوي خلال شهري يناير و فبراير للعام الجاري 2022 تم فحص عدد 338 شكوي وجاري الفحص لعدد 46 شكوى مع الجهات المنوطة بتلك الشكاوى كلٌ في إختصاصه.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جميع العاملين بإدارة خدمة المواطنين خلال العام الماضي آملا منهم المزيد والمزيد للعام الجاري حرصاً على رضاء المرضى و تحقيقاً لآمالهم في خدمة طبية ذات جودة عالية.

 

محافظة المنوفية خدمة المواطنين مديرية الصحة صحة المنوفية المنوفية

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