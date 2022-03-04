وزير بريطانى: سنستضيف اللاجئين الأوكرانيين فى منازل رجال الأعمال الروس

أكد وزير العدل البريطاني دومينيك راب ونائب رئيس الوزراء إن حكومة لندن سنستضيف اللاجئين الأوكرانيين فى منازل رجال الأعمال الروس وذلك بعد الاستيلاء على قصور رجال الأعمال الروس المقربين من رئيسهم فلاديمير بوتين، المندرجين تحت مسمى "الأوليجارش".

وقال السيد دومينيك راب في بداية الحرب الروسية علي أوكرانيا إن أي جرائم حرب ترتكب أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتم ملاحقتها قضائيا.

وأضاف راب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه بالإضافة إلى كل الإجراءات والعقوبات التي اتخذتها بريطانيا إزاء العملية الروسية في أوكرانيا "فإننا ندعم الجهود الرامية للحفاظ على أي أدلة على حدوث جرائم حرب".

وأشار إلى أن عدم رغبة المجتمع الدولي في فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا نابع من احتمال أن يؤدي ذلك إلى إسقاط طائرات روسية "وهو الأمر الذي سيعد تصعيدا بشكل واضح".

ولفت راب، إلى أن بريطانيا تركز معظم جهودها في العقوبات الاقتصادية على روسيا من أجل "منع تدفق الأموال لآلة الحرب الروسية"، وتستهدف هذه العقوبات /الأوليغارش/ الروس الذين يحتاجون للنظام المالي العالمي، والذين سيضغطون على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت خلال الأيام الماضية، عن حزمة من العقوبات هي الأقسى من نوعها التي تفرض على روسيا، وشملت عقوبات اقتصادية ومالية وحظرا على الطائرات الروسية من استخدام المجال الجوي البريطاني، وكذلك حظر السفن الروسية من دخول الموانئ البريطانية، فضلا عن العقوبات على عدد من الشخصيات الروسية، أبرزهم الرئيس الروسي ووزير خارجيته، وعدد من المليارديرات الروس الذين لهم صلات بالكرملين.