عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روبين دياز يغيب عن مانشستر سيتي 6 أسابيع بسبب الإصابة

روبين دياز
روبين دياز

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، غياب لاعبه روبين دياز لمدة تتراوح بين 4 لـ 6 أسابيع بسببب الإصابة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي، إن دياز لن يكون متاحًا لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي، وكذلك المدافع الهولندي ناثان آكي، بعدما تعرضا للإصابة في مباراة الفريق أمام بيتربوره في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف جوارديولا، أن مدة غياب دياز عن الملاعب تتراوح بين 4 لـ 6 أسابيع، مشيرًا إلى أن الفريق يملك مدافعين فقط لمواجهة مانشستر يونايتد.

وبذلك تأكد غياب روبين دياز عن منتخب البرتغال في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر عن قارة أوروبا.

وكان روبين دياز قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد كأس العالم جوارديولا بيب جوارديولا الاتحاد الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

الحكومة: رفع قيمة وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة لـ200 ألف جنيه

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يفوز على فيورنتينا 1-0 في نصف نهائي كأس إيطاليا

ليفربول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نورويتش سيتي

تشيلسي يفوز على لوتون 3-2 ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

محمد صلاح يغيب عن تشكيل ليفربول لمواجهة نورويتش سيتي في كأس الاتحاد

كيبا يقود تشكيل تشيلسي أمام لوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

الملياردير الروسي أبراموفيتش يعرض نادي تشيلسي للبيع رسميًا

محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول

ترشيحاتنا

هتجوز في 5 أيام.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تعلن موعد زفافها

الحكومة: رفع قيمة وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة لـ200 ألف جنيه

صادق المواساة.. مصر تدين التفجير الإرهابي بمسجد في بيشاور الباكستانية

رئيس بيلاروسيا يرفض مشاركة الجيش في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

الحكومة تعتزم التأمين على نصف مليون عامل غير منتظم

كيفية مسح سجل البحث من متصفح جوجل كروم على هواتف أندرويد أو آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

فيديو

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

ساكن يقتل حارس عقار بعد زواجه بـ 4 أشهر.. رفض طلبه .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ