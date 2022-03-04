روبين دياز يغيب عن مانشستر سيتي 6 أسابيع بسبب الإصابة

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، غياب لاعبه روبين دياز لمدة تتراوح بين 4 لـ 6 أسابيع بسببب الإصابة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي، إن دياز لن يكون متاحًا لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي، وكذلك المدافع الهولندي ناثان آكي، بعدما تعرضا للإصابة في مباراة الفريق أمام بيتربوره في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف جوارديولا، أن مدة غياب دياز عن الملاعب تتراوح بين 4 لـ 6 أسابيع، مشيرًا إلى أن الفريق يملك مدافعين فقط لمواجهة مانشستر يونايتد.

وبذلك تأكد غياب روبين دياز عن منتخب البرتغال في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر عن قارة أوروبا.

وكان روبين دياز قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.