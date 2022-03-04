أسامة نبيه يثني على أداء لاعبي الزمالك أمام فيوتشر في جلسة قبل المران اليوم

عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وأثنى نبيه على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.



وقام المدرب العام بشرح بعض الأمور الفنية و خطة تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة في مسابقة الدوري المصري.



ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.