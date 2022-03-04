رئيسة وزراء أوغندا : تذليل الصعوبات أمام شركات القطاع الخاص المصري

استقبلت رئيسة الوزراء الأوغندية " نابانجا روبينا" السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، حيث تطرق اللقاء إلى تطور العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا ومراجعة موقف المشروعات المصرية في أوغندا.

وثمنّت رئيسة الوزراء العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية بين مصر وأوغندا، موجهة الشكر للشعب والحكومة المصرية على الدعم التنموي المقدم لأوغندا في مختلف المجالات، معربة عن رغبتها في التركيز خلال الفترة القادمة على تذليل العقبات التي قد تواجه زيادة التجارة البينية بين البلدين وأهمية التغلب على الصعوبات التي تواجه شركات القطاع الخاص المصري العاملة في السوق الأوغندي وتلك المهتمة بالاستثمار فيه.

كما استعرضت رئيسة الوزراء الفرص التي تٌتيحها المناطق الصناعية التي تعكف الحكومة الأوغندية على تدشينها حالياً مع التركيز على القطاعات والمنتجات التي تتمتع فيها الدولتان بمزايا تنافسية، بما يعود بالرخاء والنفع على الشعبين ويعزز التكامل الاقتصادي الإفريقي الذي تتطلع له دول القارة، معربة عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات الحيوية، لاسيما التصنيع، والكهرباء، وصناعة الأدوية.

ومن جانبه، استعرض السفير المصري الرؤية المصرية الاستراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمارات المصرية في أوغندا، مبرزاً الطفرة التي يمكن أن يحدثها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED في حجم التبادل التجاري ليس فقط بين مصر وأوغندا، بل بين دول المنطقة والعالم. كما تناول موقف المشروعات المصرية الكبرى التي تم تنفيذها في الفترة الماضية في مختلف المجالات، لاسيّما الري والزراعة والطاقة المتجددة والصحة والبنية التحتية.