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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|فولكس فاجن تكشف أسعار ومواصفات T-Roc بعد الفيس ليفت..مستقبل التنقل النظيف... فولفو تختبر تقنية الشحن اللاسلكي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

استطلاع رأي: سيارات الاحتراق الداخلي أعلى في الموثوقية من الكهربائية

تحاول كل الدول الأوروبية حاليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشجيع مواطنيها على شراء السيارات الكهربائية والتخلي تدريجيا عن السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وفي سبيل ذلك توفر حزمة من الوافر الاقتصادية التي تشجع المشترين على التحويل من اختيار سيارات المحركات ذات الاحتراق الداخلي إلى سيارات كهربائية سواء خالصة أو هايبرد.

 

جاجوار لاند روفر توقف عمليات التسليم لـ روسيا بسبب "تحديات اقتصادية"

شهد قطاع السيارات بأكمله أزمة جديدة مع الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في إيقاف عمليات التسليم للوكلاء المعتمدين في روسيا وإلغاء بعض الشركات للمشاريع المشتركة بينهما، بينما بعض الشركات الأخرى اضطرت لإيقاف خطوط الإنتاج سبب شلل سلاسل التوريد القادمة من أوكرانيا.

 

فولكس فاجن تكشف أسعار ومواصفات T-Roc بعد الفيس ليفت

كشفت مجموعة "فولكس فاجن" عن تفاصيل وقائمة أسعار طرازها  T-Roc  بعد الفيس ليفت الأخير وهي السيارة التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر متداخل الأوجه.

 

فوكسهول تتحول كهربائية بالكامل 2028 وتعيد طراز "مانتا" في 2025

ستتخلى شركة "فوكسهول" Vauxhall عن محركات الاحتراق الداخلي تمامًا في عام 2028 كما وعدت عملائها بتقديم إصدارات كهربائية من كل الطرازات الحالية بحلول سنة 2024.

 

مستقبل التنقل النظيف... فولفو تختبر تقنية الشحن اللاسلكي

تختبر  فولفو  نظامًا جديدًا لشحن السيارات الكهربائية بطريقة لاسلكية جديدة يمكن أن تشكل النموذج المستقبلي لشحن المركبات، وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، أجريت الاختبارات المبدئية على 6  سيارات فولفو XC40 ريتشارج المزودة بقدرة الشحن اللاسلكي المبتكرة، والتي تعمل كسيارات أجرة في جوتنبرج، بالسويد. وعلى الرغم من أن عدد ست سيارات محدود للغاية إلا أن فولفو تنوي التوسع في إجراء اختباراتها للتوسع على مدى ثلاث سنوات قادمة.

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