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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المكتب الثقافي والتعليمي المصري في كندا ينظم ندوة ترويجية عن معابد أبو سمبل

ابوسمبل
ابوسمبل

 نظّم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال بكندا،  ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن معابد أبو سمبل تحت عنوان: " استكشاف معابد ابو سمبل فى مصر"، و  ذلك في إطار الترويج الثقافي والسياحي لمصر في كندا.

 

شارك في الندوة عدد من أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي من مختلف المقاطعات فى كندا، و أدارها الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية بمونتريال، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال.

 

وألقى الدكتور عمرو عاطف، المتخصص في دراسات التراث و المتاحف، محاضرة عن معبدي أبو سمبل، سلط من خلالها الضوء على تاريخ المعبدين وتصاميمها المعمارى الفريد.
كما تحدث عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بنعيده مرتين في السنة يومي ٢٢ أكتوبر و ٢٢ فبراير.

 

وخلال الندوة،  تم طرح حواراً مفتوحاً شارك فيه أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي،  لتتضمن العديد من المناقشات والأسئلة حول معابد أبو سمبل التي رد عليها الدكتور عمرو عاطف.

وزارة السياحة والآثار معابد ابو سمبل مصر المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال أبو سمبل كندا

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