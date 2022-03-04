طارق حامد يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم

أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش تدريب الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة.

ويواصل طارق حامد البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، في ظل معاناته من إصابة بكدمة قوية في الركبة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.