محافظة الإسكندرية: التحفظ على 490 إشغال متنوع في حملات مكبرة بمختلف الأحياء

قادت هدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بمحافظة الإسكندرية، بحضور ممثلي وحدة الإزالة الفورية والأجهزة التنفيذية بحي وسط، حملة مكبرة تم خلالها إزالة جميع الإعلانات واللافتات المخالفة بشارع سعد زغلول والتحفظ عليها، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات بالشارع وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

كما قادت عزة سعد رئيس حي وسط، عدد من الحملات المكبرة بنطاق الحي، أسفرت عن رفع نحو 190 حالة إشغال متنوع، وتحرير غرامات فورية تقدر ب 50 ألف جنيه، وإغلاق عدد 4 منشآت، واستهدفت الحملات شوارع ؛ شامبليون الإسكندر الأكبر، فؤاد ،وصفيه زغلول، النبي دانيال ،مرسي بدر، الدوسري الرافعي، خلف سنترال ابن زيتون، و الخديوي، وشوارع الزهور، سوق شيديا، الجوهري، المحور، اسماعيل مهنا ،جواد حسني، الليثى.

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وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك برئاسة برئاسة د/ رباب مدني، عدد من الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات أسفرت عن رفع نحو 150 حالة إشغال متنوع. واستهدفت الحملات شوارع؛ البحرية ، وباب الكراستة ، وفرنسا، القائدجوهر ، وميدان عرابى والتحرير، وشارع السيد محمد كريم ، والشيخ سليمان، وشارع النصر ، الباب الأخضر، وأبي الدرداء ووكالة الليمون.

وشن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملات مكبرة أسفرت عن التحفظ على 90 حالة إشغال متنوع، وتشميع 11 منشآة تجارية مخالفة، واستهدفت الحملات؛ شوارع فاروق عبد الوهاب وخليل حماده وسفيان الثوري وملك حفني وخالد بن الوليد وش ابن سلامه بدرباله والمستجد وش 27 ميامي.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملات لإزالة الإشغالات جابت شوارع المكس ، أسعد ، البيهقي ، الغرناطي ، الامان وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 5 منشآت والتحفظ على 50 إشغال متنوع وغرامات فورية نحو 8 آلاف جنيه.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت، حملة مكبرة أسفل كوبرى العامرية ومنطقة السفن والطريق الصحراوى، أسفرت عن رفع 10 إعلانات وعدد كبير من الاشغالات المتنوعة.

يأتي هذا تنفيذاً تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة.