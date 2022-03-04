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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتوجه غدا إلى السعودية للمشاركة في معرض الدفاع العالمي

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

يتوجه المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، إلى المملكة العربية السعودية، غدا السبت؛ لحضور فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي "World Defense Show"، والمقرر إقامته في مدينة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويستهدف المعرض، جمع رواد قطاع الدفاع والأمن الدوليين، تحت منصة واحدة؛ لاستعراض حلول التكامل المشترك، ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع عبر البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، محمد عيد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض الدفاع العالمي، بالعديد من منتجاتها العسكرية المتطورة.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم، وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض؛ لللاطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية، وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة إلى شركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح.

وزير الانتاج الحربي WDS 2022 معرض الدفاع العالمي السعودية المملكة العربية السعودية

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