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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

350 ألف جنيه متوسط سعر السيارات الكهربائية المصرية.. تفاصيل

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

أكد المهندس وفا توفيليس العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات، أن صناعة السيارات الكهربائية في مصر مطابقة للمواصفات العالمية، ومؤهلة للتصدير إلى الخارج.

 

وأضاف وفا توفيليس، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، من تقديم الاعلامية دينا عصمت، المذاع عبر قناة دي ام سي، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على تأسيس كيانات لخدمة البنية التحتية لقطاع السيارات الكهربائية، و"لدينا نوعين من المركبات التي تهم الجمهور". 


وتابع وفا توفيليس العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات، أن هناك نوعين من السيارات يتم تصنيعهما الأول السياراة الملاكي والثاني سيارة نقل جماعي للأفراد، موضحا  أن هذه السيارات أفضل من حيث تكاليف التشغيل، التي تنخفض بشكل كبير مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين. 


واستطرد وفا توفيليس، أن هذه السيارات من حيث السرعة ووسائل التحكم أفصل وأعلى بكثير من السيارات التي تعمل بالغاز، ولا يوجد بها عوادم، ومن حيث السعر سيكون السعر منافس للغاية، وبمتوسط سعر الملاكي ٣٥٠ ألف جنيه وهذا السعر جيد جدا. 

وفا توفيليس السيارات الكهربائية اخبار التوك شو صناعة السيارات العصر المنتدب العضو المنتدب

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