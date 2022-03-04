سامر عبد الرحمن: قدمنا مباراة كبيرة أمام المقاولون.. وهدفنا الفوز ببطولة الجمهورية

أبدى سامر عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦، سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبو الفريق أمام المقاولون العرب، والذي قادهم للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا أن الهدف الأكبر هو الفوز ببطولة الجمهورية.

وأشار سامر إلى أن مباراة اليوم كان الهدف الرئيسي منها هو تحقيق الفوز، للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري وتوسيع الفارق مع المقاولون، مؤكدًا أن اللاعبين نفذوا المهام الفنية والتكتيكية بشكل جيد للغاية في الملعب.

وشدد عبد الرحمن على أن الأهلي يلعب على الفوز دائمًا بغض النظر عن اسم الفريق المنافس، خاصة أن هدفه الرئيسي هو التتويج ببطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن هذا الفوز رفع رصيد «أهلي ٢٠٠٦» إلى ٤٨ نقطة، ليواصل صدارة الدوري، ويوسع الفارق مع المقاولون إلى ٤ نقاط، وجمع الأهلي نقاطه من الفوز في ١٥ مباراة والتعادل في ٣ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، وفاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز «أهلي ٢٠٠٦» على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وعلى فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف، وعلى المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى المصري بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى سموحة بهدفين دون رد، وعلى البنك الأهلي بسباعية نظيفة، وخسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على وادي دجلة بنفس النتيجة، وتعادل مع زد بهدفين لمثلهما، وفاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بهدفين لهدف، وتعادل مع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، مسجلًا ٥٥ هدفًا، مقابل ٢٢ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.