مندوب الصين بالأمم المتحدة: مستوى الإشعاع بالمحطات النووية لم يتغير

قال مندوب الصين بالأمم المتحدة، تشانج جون، إنه وفقا للمعلومات لديهم فإن المحطات النووية لا تزال على حالها ومستوى الإشعاع لم يتغير حتى الآن، ويأملون من الأطراف المعنية توخى الحذر مع تواجد المساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلامة المنشآت النووية فى أوكرانيا.



وطالب مندوب الصين بالأمم المتحدة، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن خلال مؤتمر أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، بتجنب سقوط ضحايا من المدنيين والعودة أسرع وقت لمسار التسوية السياسية، وقد تم التواصل لموافقة أولية لتوفير المساعدات الآنسانية ويساعد على الإجلاء الآمن من كافة الدول، والتوصل لحل تفاوض يخضع لإحلال السلام الدائم من الطرفين .