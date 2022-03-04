برلماني: الحكومة تغلبت على الأزمات العالمية ونجحت فى تحسين أداء الاقتصاد القومي

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن المؤسسات الدولية تتابع بشكل شبه يومي أداء الإقتصاد المصري وذلك من خلال رصدها جهود وإنجازات الحكومة التي تم تحقيقها علي أرض الواقع ونجحت فيها رغم الأزمات الدولية، ولهذا فإن توقعاتها المستمرة بشأن إرتفاع معدلات النمو لا تأتي من فراغ.

و أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن القيادة السياسية تمكنت من تحقيق أعلي معدلات النمو الإقتصادي في ظل جائحة كورونا وأيضا تزامنا مع موجة التضخم العالمية التي أثرت علي جميع الدول بلا استثناء، أيضا بجانب الأزمة الروسية الأوكرانية، معقبا " الحكومة وضعت حلول واقعية لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية لتجنب أي نوع من الخسائر".

وأشار عضو لجنة الخطة، إلي أن المواطن حاليا يستطيع متابعة ما أنجزته الدولة من خلال أرقام وإحصائيات دقيقة تقدمها وزارتا المالية والتخطيط واللتان لهما دور فعال في رسم خارطة الطريق نحو النهوض بمعدلات التنمية، علاوة علي إصدار التوصيات اللازمة للمضي علي هذا النهج الصحيح الذي تسلكه الدولة في تحسين أداء إقتصادها بشكل دائم.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي؛ حيث توقعت وكالة موديز في أحدث تقرير لها صادر في فبراير 2022 نموا حقيقيا للاقتصاد المصري بنحو 5.5% للسنة المالية 22/2023، كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه، وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026 وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و 2026.