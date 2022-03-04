الكهرباء: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الهيدروجين الأخضر سيكون وقود المستقبل، مؤكدا أهمية الدعم الذى توليه الدولة المصرية لإيجاد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مزاياه.

وأضاف أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن العالم يشيد بالخطوات التي تتخذها مصر في الطاقات المتجددة والنظيفة.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن مصر حريصة على مواكبة كل ماهو جديد فيما يخص قطاع الطاقة النظيفة بسبب الاهتمام الكبير بالحفاظ على البيئة.

وأشار أيمن حمزة إلى أنه من المتوقع إنتاج 10 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة العام المقبل، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة.