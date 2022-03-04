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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجدي ملك: مصر لديها بيئة جاذبة للاستثمارات.. ومتوقع زيادتها الفترة المقبلة

النائب مجدي ملك عضو
النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن السبع سنوات الأخيرة شهدت تحركات من الحكومة في تهيئة البنية التحتية للدولة بمختلف القطاعات من أجل تحقيق إنطلاقة قوية للإقتصاد القومي للوصول إلي أعلي معدلات نمو مقارنة بالأعوام السابقة وهذا ما تم بالفعل.

و أضاف " ملك" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إشادة العديد من المؤسسات العالمية بأداء الإقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتوقعات بإرتفاعه لـ 5.5 % يأتي نتيجة إجراء الكثير من إستطلاعات الرأي ومتابعة جهود الحكومة بإستمرار وما يتم تحقيقه من إنجازات ملموسة، لافتا إلي أن هذه التوقعات جميعها تأتي وفق معايير معينة أهمها الحيادية في الإصدار.

و أكد عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستكون الدولة من أهم الدول التي تتسم بإمتلاكها بيئة جاذبة للإستثمارات مما يؤهلنا للحصول علي فرص إستثمارية واعدة تكون بمثابة ضخ دماء جديدة في هذا المجال، مشيرا إلي وجود الإرادة السياسية التي تبنت نهج إصلاحي قوي كان له تأثير إيجابي علي أداء المنظومة الإقتصادية.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : ومن ناحية أخري تسير الدولة بخطي ثابتة فيما يخص إستغلالها لثرواتها الطبيعية من الطاقة وعلي رأسها البترول والغاز ويظهر ذلك من خلال التنقيب والإكتشافات المستمرة التي يتم الإعلان عنها، فالطاقة هي المستقبل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي؛ حيث توقعت وكالة موديز في أحدث تقرير لها صادر في فبراير 2022 نموا حقيقيا للاقتصاد المصري بنحو 5.5% للسنة المالية 22/2023، كما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه، وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026 وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و 2026.

الاقتصاد جائحة كورونا الطاقة البترول الغاز وزيرة التخطيط

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