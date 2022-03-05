قطع المياه عن 9 مناطق في محافظة المنوفية .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم السبت عن 9 مناطق بمركز السادات.

تشمل هذه المناطق " كفر داود الغربية و الشرقية و العزب التابعة لهما - منشية النور - الصوامع- نجع ابو عيسي - المنطقة الغربية المرتفعة - الهاويس - الخطاطبة المحطة - الاخماس".

سيتم قطع المياه 6 ساعات من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية .

وناشدت الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

