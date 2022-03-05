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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن 9 مناطق في محافظة المنوفية .. اليوم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم السبت عن 9 مناطق بمركز السادات.

تشمل هذه المناطق " كفر داود الغربية و الشرقية و العزب التابعة لهما - منشية النور - الصوامع- نجع ابو عيسي - المنطقة الغربية المرتفعة - الهاويس - الخطاطبة المحطة - الاخماس".

سيتم قطع المياه 6 ساعات  من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية .

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات.. فيديو

غدا.. قطع المياه 6 ساعات عن مدينة السادات في المنوفية

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 8 ساعات

وناشدت الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. 
 

قطع المياة السادات المنوفية شركة مياه الشرب تطهير الخزانات

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