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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الدراجات النارية .. أكسيز تكشف عن نسختها Liion الكهربائية |صور

لمحبي الدراجات النارية
لمحبي الدراجات النارية .. أكسيز تكشف عن نسختها Liion

تحظى الدراجات النارية والبخارية على شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية، نسبة إلى العديد من المقاومات، مثل التغلب على مشكلات الازدحام المروري لسهولة حركتها، بالاضافة إلى الاصطفاف المثالي، إلى جانب انجاز الكثير من المهام في وقت اسرع، بالاضافة إلى التقنيات الخاصة التي تنفرد بها كل علامة تجارية.

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لمحبي الدراجات النارية .. أكسيز تكشف عن نسختها Liion

لمحبي الدراجات النارية .. أكسيز تكشف عن نسختها Liion

 

ويبدو أن شركة أكسيز إنجنيرينج آرت على موعد جديد لابهار متابعيها، وذلك بعد ان كشفت النقاب عن النسخة الجديدة من الدراجة النارية الكهربائية، والتي تحمل اللقب " Liion" الاختبارية، والتي تنضم إلى فئة السوبر موتو الرياضية الشهيرة.

لمحبي الدراجات النارية .. أكسيز تكشف عن نسختها Liion

وزودت الدراجة الاختبارية Liion بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 134 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى بطارية كهربائية سعة 12 كيلووات/ساعة، مع مدى سير يصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

لمحبي الدراجات النارية .. أكسيز تكشف عن نسختها Liion

وتأتي الدراجة Liion الكهربائية بسرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت بعجلات قياسها 17 بوصة، مع هيكل معدني متعدد الأضلاع، بالاضافة إلى هيكل خارجي باللون الاسود ومقعد من الجلد، ومقدمة مدببه مع بروز قليل بالناحية الخلفية، وعدة عناصر من الياف الكربون.

لمحبي الدراجات النارية .. أكسيز تكشف عن نسختها Liion

وتضم دراجة أكسيز إنجنيرينج آرت حزمة تعليق WP-USD مع 209 مم، بالاضافة إلى منظومة الكبح الهيدرولكي للعجلة الأمامية، وتقنية دعم نظام التعليق الخاص بالعجلة الخلفية على كتلة البطارية، ونظام نبض قابل للضبط مع مسار عمل 190 ملم.

لمحبي الدراجات النارية .. أكسيز تكشف عن نسختها Liion
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