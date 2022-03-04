برلمانية: الدولة وضعت إستراتيجية واضحة لتطوير التعليم وربطه بالتكنولوجيا الحديثة

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس، أن العلاقات المصرية الكورية تشهد نوع من الازدهار ، منوهة انها تنامت بشكل جيد خاصة بعد زيارة رئيس كوريا الجنوبية الرسمية مصر في يناير الماضي من هذا العام.

وتابعت السيد، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن تصريحات سفير كوريا الجنوبية في مصر، بشأن وجود أول صناعة للتابلت في أفريقيا ومصر، يأتي في اطار خطة مصر لتوطين صناعة التابلت ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قامت بالاتفاق مع شركة سامسونج الكورية على بدء تصنيع التابلت التعليمي .

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أن الدولة المصرية اختارت شركة سامسونج من أجل توطين هذه الصناعة حيث تم إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تقترب من 30 مليون دولار موضحة ان هذا الامر من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص، وتدريب عدد من الفنيين على أحدث التقنيات.

وأكملت النائبة صبورة السيد ان وزارة التربية والتعليم وضعت استراتيجية واضحة لتطوير التعليم، ومنها بشكل أساسي العمل على تطوير المناهج وتحسين عملية تقييم الطلاب ناهيك عن ضرورة ربط التعليم بالتكنولوجيا الحديثة واستخدام التابلت.