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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: إجراء 25 عملية منظار رحمى بمستشفى قويسنا المركزي تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة

اجراء ٢٥ عملية مناظير
اجراء ٢٥ عملية مناظير رحمية بمستشفى قويسنا

 

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر صحة المرأة الذي نظمته مديرية الشئون الصحية بالمنوفية إيماناً من المنظومة الصحية بأن صحة المرأة المصرية هي صحة مصر و عرفاناً لها بالجميل تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة حيث بدأت فعاليات اليوم بجنبات مستشفى قويسنا المركزي .

و تم إجراء ٢٥ عملية غاية في الدقة ما بين عمليات مناظير رحمية و تشوهات و عيوب خلقية في الرحم غاية في الدقة من جميع أنحاء الجمهورية قام بها الخبير العالمي بالمناظير الرحمية الدكتور أسامة شوقي والفريق الطبي المعاون له تحت شعار مصر تستطيع بسواعد أبنائها المخلصين والمتميزين الذي أثبتوا جدارتهم بالخارج وحققوا نجاحات منقطعة النظير إلا أنهم لم يبخلوا بعلمهم أو تميزهم على أبناء وطنهم، وقد كان ذلك بحضور الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية والدكتور هيثم سلامة مدير مستشفى قويسنا المركزي ، وكوكبة من ألمع الأطباء وأفراد الطاقم الطبي بمستشفى قويسنا المركزي وقد تمت إجراء تلك العمليات بنجاح منقطع النظير .

جدير بالذكر أن تلك العمليات تمت مجاناً لجميع الحالات التي تم تجهيزها مسبقاً على مدار الأيام الماضية استعداداً لبدء فعاليات المؤتمر التي تمت اليوم .

محافظة المنوفية المنوفية مديرية الصحة المناظير الرحمية مستشفي قويسنا

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