محاكمة 17 متهما لاتهامهم بجلب 6 أطنان حشيش عبر ميناء الإسكندرية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، محاكمة 17 متهما، لاتهامهم بجلب 6 أطنان حشيش، لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.

تعود القضية رقم 3335 سنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط مركب صيد تحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش من خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات أن تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت لقيام 17 متهما بتكوين تشكيل عصابي لجلب المواد المخدرة إلى البلاد عبر البحر المتوسط، مستخدمين مركب صيد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المركب داخل المياه الإقليمية للبلاد، وبتفتيشها عثر على 260 جوالا تحوي مخدر الحشيش تزن 6 أطنان.

تم التحفظ علي المركب والمضبوطات والقبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.