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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعادة محاكمة 33 متهما في فض اعتصام رابعة .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة".

تعقد جلسة المحاكمة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت هيئة المحكمة قد استمعت خلال الجلسات الماضية إلى أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، في أثناء أحداث رابعة، والذى أوضح أنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهوا إلى جميع المحاور، ونفاذا للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن.

استكمل قائلا: إنهم تفاجئوا بعدها بحدوث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك في ميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل

وزير الداخلية جنايات القاهرة إرهاب محاكمة محاكمة 33 متهما فض اعتصام رابعة المستشار معتز خفاجي

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