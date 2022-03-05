إعادة محاكمة 33 متهما في فض اعتصام رابعة .. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة".
تعقد جلسة المحاكمة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت هيئة المحكمة قد استمعت خلال الجلسات الماضية إلى أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، في أثناء أحداث رابعة، والذى أوضح أنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهوا إلى جميع المحاور، ونفاذا للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن.
استكمل قائلا: إنهم تفاجئوا بعدها بحدوث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك في ميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل