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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نفسي: الاهتمام المتوازن في العلاقة الزوجية أمر "صحي"

صدى البلد

قالت شيرين درديري، استشاري علم النفس، إن الاهتمام الذكي والمتوازن بين الزوجين صحي جدا للعلاقة بينهما، بدلا من الاهتمام الزائد لأحد الأطراف والذي قد يخلق أزمة بينهما.
وأضافت شيرين درديري استشاري علم النفس، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجب أن يكون هناك لغة حوار بين الزوجين بطريقة لطيفة ولائقة لإيصال الأمر المطلوب بدقة وسهولة، موضحة "أن الاهتمام الزائد له أوقات معينة، والحب المتوازن أساس العلاقة الناجحة لأن خير الأمور الوسط".
وتابعت إنه على الزوجة التي يغضبها اهتمام الزوج الزائد بها أن تخبره بذلك الأمر بكل بساطة ومن خلال الحوار، والحوار مهم جدا بين الزوجين يغلق أبواب الخلافات بينهما، موضحة أن الزوجة تحب التعبير عن نفسها دائما بالكلام الكثير، لكن الزوج يرغب في معرفة متطلبات أو شكاوى زوجته بشكل سريع ومختصر وهو ما يجعلها تفهم رغبته بشكل خاطئ.

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