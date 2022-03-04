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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يؤدي إلى حرب شاملة في أوروبا

اوكرانيا
اوكرانيا

 قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن قيام بلاده وحلفائها بإنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى اندلاع "حرب شاملة في أوروبا". 
وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم/ الجمعة/ نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل مع حلفائها لتزويد الأوكرانيين بوسائل الدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم الروسي.
وأوضح المسئول العسكري الغربي أن "الطريقة الوحيدة لتطبيق أمر مثل منطقة حظر طيران هي إرسال طائرات (الناتو) إلى المجال الجوي الأوكراني وإسقاط الطائرات الروسية، وقد يؤدي ذلك إلى حرب شاملة في أوروبا".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الرئيس بايدن كان واضحاً بشأن نية بلاده عدم دخول حرب مع روسيا، لكنه لفت إلى أن واشنطن تبحث "كل يوم في التقنيات والقدرات التي يمكننا تقديمها بشكل فعال إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها".
 

أمريكا حظر طيران أوكرانيا حرب شاملة اوروبا

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