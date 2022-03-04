بركات: التعاقد مع فيريرا ضربة معلم للزمالك

أثنى محمد بركات ، نجم النادي الأهلي الأسبق ، على قرار إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض لتولي مهام قيادة القلعة البيضاء.



وأشار بركات عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن فيريرا مدرب كبير والجماهير حزنت لرحيله عام 2015 بعد أن حقق الثنائية المحلية بحسم لقبي الدوري والكأس.



وأوضح أن فيريرا "بروفيسور" ويستطيع إنقاذ الزمالك من عثرته الحالية مؤكداً أن هناك 5 لاعبين تعاملوا من قبل مع فيريرا وهو أمر مهم سيسهل مهمة المدرب البرتغالي في سرعة التأقلم مع اللاعبين.



وأكد أن فيريرا مدرب قدير ولكن مهمته لن تكون سهلة مع الزمالك، خاصة أن الفريق بحاجة إلى الفوز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خلال اللقاءات الثلاث المتبقية.