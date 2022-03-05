4.17 جنيه للشراء و4.21 للبيع.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-3-2022

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 5 مارس 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم السبت

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك (مصر ، الأهلي ، الأهلي المتحد) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، HSBC، المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك( الإمارات دبي الوطني، قناة السويس) 4.16 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندريةنحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول credit agricole نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB ، التنمية الصناعية )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري ADCB، الكويت الوطني) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر إيران للتنمية MIDB نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.